В Чувашии с 1 сентября 2025 года сократят часы розничной продажи алкоголя и запретят размещение магазинов спиртного в жилых домах с входом со стороны подъездов. Постановление подписал председатель правительства республики Сергей Артамонов, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия ужесточит ограничения на продажу алкоголя с 1 сентября

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Чувашия ужесточит ограничения на продажу алкоголя с 1 сентября

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С этой даты продавать алкоголь в магазинах на территории республики будет запрещено с 22:00 до 9:00. Сейчас ограничения действуют с 23:00 до 8:00.

Также вступит в силу запрет на размещение полок со спиртным в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, если вход устроен со стороны подъездов, а торговые залы находятся в цокольных или подвальных этажах.

Закон, ужесточающий правила продажи алкоголя в Чувашии, был принят в октябре 2024 года. Он, в частности, запрещает продажу спиртного с 23:00 до 10:00 в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, за исключением полноценных ресторанов. Кроме того, продажа пива и слабоалкогольных напитков теперь разрешена только в ресторанах, кафе и барах, соответствующих установленным стандартам.

Анар Зейналов