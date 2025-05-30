В Казани в 2025 году начнется масштабная реставрация дома татарского просветителя Каюма Насыри на улице Парижской Коммуны. Об этом сообщает комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Планируется восстановить исторический облик здания с деревянной отделкой и резьбой, усилят конструкцию крыши и заменят покрытие кровли, обновят всю внутреннюю инфраструктуру. Территорию вокруг дома также благоустроят.

Деревянный особняк был построен в Казани в XIX веке для мусульманского служителя мечети, а с 1887 года в нем жил Каюм Насыри.

Дарья Сайфиева