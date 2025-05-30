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В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри

В Казани в 2025 году начнется масштабная реставрация дома татарского просветителя Каюма Насыри на улице Парижской Коммуны. Об этом сообщает комитет республики по охране объектов культурного наследия.

В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри

В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Планируется восстановить исторический облик здания с деревянной отделкой и резьбой, усилят конструкцию крыши и заменят покрытие кровли, обновят всю внутреннюю инфраструктуру. Территорию вокруг дома также благоустроят.

Деревянный особняк был построен в Казани в XIX веке для мусульманского служителя мечети, а с 1887 года в нем жил Каюм Насыри.

Дарья Сайфиева

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