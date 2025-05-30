В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри
В Казани в 2025 году начнется масштабная реставрация дома татарского просветителя Каюма Насыри на улице Парижской Коммуны. Об этом сообщает комитет республики по охране объектов культурного наследия.
В Казани в этом году начнется реставрация дома Каюма Насыри
Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия
Планируется восстановить исторический облик здания с деревянной отделкой и резьбой, усилят конструкцию крыши и заменят покрытие кровли, обновят всю внутреннюю инфраструктуру. Территорию вокруг дома также благоустроят.
Деревянный особняк был построен в Казани в XIX веке для мусульманского служителя мечети, а с 1887 года в нем жил Каюм Насыри.