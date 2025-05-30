Полиция проверяет татарстанскую фирму, похитившую у клиентов 52 млн рублей

В Татарстане сотрудники полиции проверяют деятельность строительной фирмы, похитившей у 12 клиентов около 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Установлено, что с января 2023 года по декабрь 2024 года представители ООО СК «Cтройкапитал» получили оплату от клиентов за строительство частных домов, не собираясь исполнять своих обязательств.

По подозрению в совершении преступления задержаны 34-летний учредитель компании, 32-летняя директор, 35-летний финансовый директор и 30-летняя ипотечный брокер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция просит откликнуться граждан, которые также могли стать жертвами обмана данной фирмы.

Дарья Сайфиева