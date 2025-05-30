С начала сезона капитального ремонта Государственная жилищная инспекция Татарстана провела 652 проверки в 200 многоквартирных домах и зафиксировала 122 нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Татарстане выявили 122 нарушения при капремонте 200 домов Фото: Пресс-служба Жилинспекции Татарстана Житель Чистополя потерял 500 тыс. руб. из-за телефонных мошенников Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 В Татарстане выявили 122 нарушения при капремонте 200 домов Фото: Пресс-служба Жилинспекции Татарстана Житель Чистополя потерял 500 тыс. руб. из-за телефонных мошенников Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В частности, в Казани инспекторы внепланово проверили дом по улице Восстания. Здесь не заменили старую стропильную систему, хотя это предусмотрено проектом. Также гидроизоляционная пленка закреплена с нарушениями, на крыше остался строительный мусор, а фановые трубы не выведены за пределы кровли.

«Если фановую трубу не выведут за пределы кровли, то жильцы будут дышать испарениями канализации, а на чердаке появится плесень», — отметили в ведомстве.

Региональному оператору капремонта — НО «Фонд ЖКХ РТ» — выдано предписание: до 22 июня все замечания должны быть устранены.

Анар Зейналов