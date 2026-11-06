Шлагбаумы в «Москва-Сити» и «Сколково» заменят на камеры с 12 декабря

В рабочие дни в «Москва-Сити» находятся более 150 тыс. человек, а в «Сколково» — около 30 тыс., отметили в Дептрансе. Предполагается, что изменения позволят убрать пробки на въездах и выездах, поскольку водители смогут проезжать без остановок. Свободнее должны стать и прилегающие дороги: Третье транспортное кольцо, Пресненская набережная, Тестовская улица, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. Систему планируют ввести в 2027 году на территории пока строящегося района «СберСити».