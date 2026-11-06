Шлагбаумы в «Москва-Сити» и «Сколково» заменят на камеры с 12 декабря
В деловых центрах «Москва-Сити» и «Сколково» изменятся правила въезда: шлагбаумы заменят автоматическими камерами. Новая система заработает с 12 декабря, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Тарифы на въезд останутся прежними.
В рабочие дни в «Москва-Сити» находятся более 150 тыс. человек, а в «Сколково» — около 30 тыс., отметили в Дептрансе. Предполагается, что изменения позволят убрать пробки на въездах и выездах, поскольку водители смогут проезжать без остановок. Свободнее должны стать и прилегающие дороги: Третье транспортное кольцо, Пресненская набережная, Тестовская улица, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. Систему планируют ввести в 2027 году на территории пока строящегося района «СберСити».
В декабре 2025 года был принят закон, согласно которому понятия «плата за въезд» и «плата за парковку» были разделены. Кроме того, закон наделил столичную власть полномочиями самостоятельно назначать оператора платных зон, утверждать методику расчетов, вводить максимальные тарифы и настраивать льготы.
Ежегодно средства от оплаты уличных парковок направляются на благоустройство дворов и общественных пространств. В марте 2026 года столичные власти авансом направили на эти цели 15,8 млрд руб. Средства были распределены по всем районам.