«ЕР» предложила кандидатуры Минниханова и Терентьева на выборы раиса Татарстана

Члены регионального отделения партии «Единая Россия» предложили выдвинуть кандидатуры действующего раиса Татарстана Рустама Минниханова и сенатора РФ Александра Терентьева на предварительное голосование на должность руководителя республики. Об этом сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании президиума регионального политического совета Татарстанского отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Единая Россия» предложила кандидатуры Минниханова и Терентьева на выборы раиса Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Единая Россия» предложила кандидатуры Минниханова и Терентьева на выборы раиса Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Встречу с кандидатами на предварительное голосование назначили на 16 июня. В ходе нее президиум определит одну кандидатуру на выборы раиса Татарстана и направит ее на согласование в президиум генерального совета партии.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» поддержит кандидатуру Рустама Минниханова на выборах и не будет выдвигать своего кандидата. Выборы раиса Татарстана запланированы на 14 сентября 2025 года.

Диана Соловьёва