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СпортФутбол

«Локомотив» проиграл «Рубину» и опустился в зону вылета РПЛ

Московский «Локомотив» уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:1 в домашнем матче. Команда проиграла третий матч подряд и опустилась в зону вылета Российской премьер-лиги с 11 очками по итогам 14 туров.
Единственный гол забил защитник «Рубина» Егор Тесленко на 71-й минуте. Игроки казанской команды сформировали статистическое преимущество: они больше били по воротам, заработали больше угловых и штрафных.
Сейчас московская команда оказалась на 15-м месте. Ниже нее располагается только воронежский «Факел» — за 13 матчей команда набрала всего 6 очков.