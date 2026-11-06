Принц Гарри опротестовал требование суда о выплате $13 млн газете Daily Mail
Принц Гарри, Элтон Джон и еще несколько известных людей подали заявление в Апелляционный суд Великобритании. Как сообщает The Independent, знаменитости пытаются оспорить вынесенное этим летом решение Высокого суда, по которому они обязаны выплатить издателю газеты Daily Mail £9,5 млн ($13 млн).
Официальные представители принца Гарри, Элтона Джона, актрис Лиз Хёрли, Сэйди Фрост и других заявили The Independent, что знаменитости не согласны с «беспрецедентным решением Высокого суда, которое они считают ошибочным с юридической и фактической точек зрения». Истцы добиваются пересмотра дела и аннулирования многомиллионной выплаты.
Суд по иску семи известных людей против издателя Daily Mail — компании Associated Newspapers (ANL), начался в январе 2026 года. Истцы утверждали, что Daily Mail и воскресная версия газеты The Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 год взламывали их голосовую почту, прослушивали телефоны и пользовались полученными таким образом данными для написания материалов. Высокий суд признал доказательства вины ANL недостаточными, отклонил иск и обязал истцов компенсировать судебные издержки ANL. Сумма в $13 млн — это только первоначальный взнос. По оценкам самой ANL, общая сумма ее издержек достигает $67 млн.