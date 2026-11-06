Принц Гарри опротестовал требование суда о выплате $13 млн газете Daily Mail

Официальные представители принца Гарри, Элтона Джона, актрис Лиз Хёрли, Сэйди Фрост и других заявили The Independent, что знаменитости не согласны с «беспрецедентным решением Высокого суда, которое они считают ошибочным с юридической и фактической точек зрения». Истцы добиваются пересмотра дела и аннулирования многомиллионной выплаты.