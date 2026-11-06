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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Трамп сменил главу аппарата Белого дома

Аппарат Белого дома возглавил советник Трампа Стивен Миллер
Советник президента США Стивен Миллер сменил Сьюзан Уайлс на посту главы аппарата Белого дома. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Kevin Lamarque / Reuters

«Стивен Миллер, занимающий в настоящее время должность заместителя руководителя аппарата в администрации Трампа и являющийся одним из моих самых доверенных советников, вступит в должность руководителя аппарата»,— написал господин Трамп в Truth Social. Стивен Миллер приступит к работе 9 ноября.

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Госпожа Уайлз перейдет в политический штаб президента. «Хочу поблагодарить ее за службу на посту руководителя аппарата — она отлично справилась со своей задачей!», — добавил Дональд Трамп. По данным Financial Times, ее уход связан с поражением республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.