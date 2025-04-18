Глава МИД Ирана Аббас Арагчи нанес визит в Москву. Одной из тем переговоров стал проект ядерной сделки, по которому Исламская Республика пытается договориться с США. В субботу, 19 апреля, Вашингтон и Тегеран должны провести очередной раунд консультаций, который коснется содержания будущего соглашения. По данным иранских оппозиционных СМИ, руководство Исламской Республики предложило Белому дому заключить поэтапную ядерную сделку. Ее первая фаза предполагает снижение Ираном уровня обогащения урана до 3,67% в обмен на разморозку его зарубежных активов и нефтяного экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аббас Арагчи начал свой визит в Москву в четверг, 17 апреля. В тот же день его принял президент Владимир Путин. В ходе беседы с главой российского государства министр передал ему личное послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам господина Арагчи, письмо призвано стать «сигналом всему миру, что Иран считает Россию своим стратегическим партнером и важным соседом». Шеф иранской дипломатии заявил, что его разговор с российским лидером «подчеркнул беспрецедентную динамику политического диалога» двух государств.

В пятницу, 18 апреля, у господина Арагчи состоялась беседа с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждался ряд конкретных тем двусторонней повестки, касающихся прежде всего торгово-экономической сферы. Без внимания не остались и глобальные вопросы. Иранский министр проинформировал главу МИД России о ходе американо-иранских переговоров по ядерной проблематике. Их второй раунд должен состояться 19 апреля в Италии. Первую встречу принял у себя неделей ранее Оман.

На итоговой пресс-конференции господин Лавров заявил, что «единственным вариантом» потенциальной сделки между США и Ираном может быть соглашение исключительно по ядерным вопросам.

«Отмечу особо, что Исламская Республика Иран готова искать договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия,— обратил внимание российский министр.— Это принципиальный момент». По его словам, именно этот аспект должны учитывать те стороны, которые пытаются нагрузить ядерные переговоры посторонними, политическими вопросами.

Москва, со своей стороны, не против оказать содействие потенциальной сделке, добавил российский министр. «Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезна и которая будет приемлема для США»,— подчеркнул господин Лавров.

США пока колеблются в том, какой вариант сделки окажется для них относительно приемлемым.

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил 15 апреля, что любая американо-иранская сделка должна быть «сделкой Трампа». «Это означает, что Иран должен прекратить и ликвидировать свою программу ядерного обогащения и создания оружия»,— отметил в соцсети X господин Уиткофф, несмотря на то что ранее допускал: Исламской Республике могут разрешить обогащать уран в рамках гражданских разработок, то есть не выше уровня 3,67%.

О том, как потенциальную сделку видит Иран, рассказал оппозиционный Тегерану спутниковый телеканал Iran International. По словам нескольких его дипломатических источников, Исламская Республика предложила американским переговорщикам трехэтапную сделку. В рамках ее начальной фазы Исламская Республика готова снизить уровень обогащения урана до 3,67% в обмен на доступ к ее замороженным зарубежным активам и снятие американских санкций с нефтяного экспорта.

На втором этапе иранское руководство согласилось прекратить обогащение урана на высоком уровне (60%) и вернуть инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к своей ядерной инфраструктуре. Но это произойдет только в том случае, если США снимут дополнительные санкции против Ирана и убедят Великобританию, ФРГ и Францию воздержаться от использования snapback — процедуры, которая предусматривает восстановление всех санкций Совета Безопасности ООН, введенных против Ирана в ответ на его ядерные разработки.

Третий и последний этап предполагает, что Конгресс США одобрит американо-иранскую сделку, а администрация Дональда Трампа отменит как первичные, так и вторичные санкции против Ирана. Со своей стороны, Тегеран возьмет на себя обязательство передать свои запасы высокообогащенного урана нейтральной стране, как это было сделано в рамках ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий.

Дипломатические источники Iran International, впрочем, уверены, что предложение Ирана — это уловка, чтобы отсрочить американо-израильскую операцию по уничтожению его ядерных объектов, которой Вашингтон угрожает в последние месяцы. «Иран в основном медлит, чтобы выиграть время на восстановление своих возможностей в сфере противовоздушной обороны, которые были полностью уничтожены Израилем в конце октября, и на восстановление своих возможностей по производству ракет класса "земля-земля", которые были повреждены в результате той же израильской атаки»,— заявил один из источников Iran International.

Нил Кербелов