Иранский атом не будут рубить под корень

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи намерен на этой неделе посетить Москву. Визит должен состояться в преддверии второго раунда американо-иранских переговоров по ядерной проблеме, намеченного на 19 апреля. Детали диалога между Вашингтоном и Тегераном постепенно начинают проясняться. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф объявил, что Ирану хотят запретить обогащать уран выше уровня 3,67%. Это знаменует отказ Вашингтона от ранее выдвинутого требования, которое сводилось к тотальному демонтажу иранской ядерной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Поездку Аббаса Арагчи в Россию анонсировал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи. Он уточнил, что визит был запланирован давно, однако иранский министр решил воспользоваться этой возможностью, чтобы обсудить с российской стороной «последние события, связанные с переговорами в Маскате (столица Омана.— “Ъ”)». Отдельно господин Багаи добавил: американо-иранские переговоры, которые начались 12 апреля в Омане, будут продолжены 19 апреля. По версии МИД Ирана, встреча снова пройдет на территории султаната, несмотря на то что ранее циркулировали сообщения о переносе консультаций в Италию.

Как пояснил в эфире Fox News Стив Уиткофф, переговорный процесс с Ираном будет сосредоточен на двух моментах. Первый — это уровень обогащения урана. По уточнению спецпредставителя президента США, Вашингтон добивается, чтобы Тегеран перестал обогащать ядерный материал выше порога 3,67%. Это соответствует пунктам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки-2015, заключенной между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия). Именно Дональд Трамп в 2018 году во время своего первого президентского срока вывел США из СВПД.

Господин Уиткофф обратил внимание на то, что в настоящий момент Иран обогащает уран до уровней 60% и 20%, а это не соответствует декларируемому мирному характеру его ядерной программы.

По его словам, иранские разработки нуждаются в тщательной инспекции, что будет вторым важным аспектом потенциальной сделки. «Проверка будет ключевым моментом, который подкрепляет это соглашение»,— подчеркнул господин Уиткофф. Он добавил, что инспекционный механизм должен касаться и ракетной программы Ирана, несмотря на то что Исламская Республика ранее дала понять, что не будет обсуждать этот вопрос в рамках потенциальной сделки с США.

«Мы здесь, чтобы посмотреть, сможем ли мы разрешить эту ситуацию дипломатическим путем,— добавил спецпредставитель американского лидера.— Если будут изменения, то у нас возникнет основа для позитивных переговоров, а если ничего не изменится, то нам придется искать альтернативы, которые никому не пойдут на пользу».

Несмотря на очередную угрозу прибегнуть к силовому сценарию, комментарии господина Уиткоффа демонстрируют существенное смягчение позиции США. В заявлении для The Wall Street Journal, которое было опубликовано 11 апреля, спецпредставитель американского лидера отмечал, что Вашингтон будет добиваться полного демонтажа ядерной программы Тегерана.

«Это наша позиция на сегодня,— сказал Стив Уиткофф.— Это не значит, кстати, что на периферии мы не найдем других путей для достижения компромисса между двумя странами».

По данным The Guardian, Иран в ходе переговоров с США не только добивается сохранения своей программы обогащения, но и стремится оставить себе запасы высокообогащенного урана. Напомним, в рамках СВПД излишки иранского высокообогащенного ядерного материала были вывезены в Россию. Сейчас же иранские официальные лица утверждают, что запасы урана, накопленные за последние четыре года, должны остаться в стране под контролем Международного агентства по атомной энергии. Это, по утверждению Тегерана, будет его средством страховки на случай, если последующие президентские администрации в США захотят снова денонсировать потенциальное соглашение.

Неизвестно, устроит ли такое требование администрацию господина Трампа. По данным издания The Tehran Times, в ходе переговоров 12 апреля господин Уиткофф дал понять, что его страна действительно готова пойти на определенные уступки.

Нил Кербелов