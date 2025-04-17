Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп

Вокруг иранской ядерной программы наблюдается небывалая дипломатическая активность: иранские власти одновременно ведут переговоры с США, Россией, Китаем, европейскими странами, а также Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Активизация консультаций связана с резко возросшей угрозой того, что Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, и вероятностью того, что западные страны предпримут усилия по введению в отношении Ирана санкций Совбеза ООН. По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия и международному сообществу нужны достоверные гарантии мирного характера его ядерной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters Президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Переговоры о судьбе иранской ядерной программы идут сейчас на всех возможных треках. Ключевой — ирано-американский. После первой за несколько лет встречи делегаций двух стран (она состоялась 12 апреля в Омане) на 19 апреля уже намечен следующий раунд консультаций.

И пусть переговоры в этом формате пока не прямые (посредниками выступают оманцы), это уже прогресс.

Власти РФ ранее также выражали готовность помочь Ирану и США договориться. В четверг, 17 апреля, в Москве побывал глава иранского МИДа Аббас Арагчи, передавший президенту Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. 18 апреля иранского гостя также примет министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия «сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами». «Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть»,— добавил он. Ранее, в марте и апреле, иранские официальные лица несколько раз консультировались по ядерной проблематике одновременно с российскими и китайскими представителями.

В среду, 16 апреля, в Тегеране побывал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В столице Ирана он встретился с Аббасом Арагчи и главой Организации по атомной энергии страны Мохаммадом Эслами. Накануне поездки Рафаэль Гросси дал интервью французской газете Le Monde, в ходе которого он констатировал, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. «Хотя у Ирана достаточно материала для создания не одной, а нескольких бомб, ядерного оружия у него пока нет. Это как пазл: у них есть элементы, и однажды они могли бы собрать их вместе. Для этого еще нужно какое-то время, но надо признать, что они уже от этого недалеки»,— заявил он. И добавил: «набирать обороты в этой области» Иран начал в последние четыре года.

Ситуация вокруг Ирана начала обостряться после того, как президент США Дональд Трамп в 2018 году вывел свою страну из Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, также известного как «иранская ядерная сделка». Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (РФ, США, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана международных и односторонних санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. Однако Дональд Трамп решил, что это соглашение невыгодно США, вышел из сделки и вновь ввел против Ирана односторонние санкции. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

У оставшихся в СВПД западных стран (Великобритании, Франции и ФРГ) по условиям сделки есть возможность до 18 октября задействовать спецмеханизм, позволяющий вновь ввести в отношении Ирана санкции Совбеза ООН (то есть не только односторонние, как уже ввели США, но и международные, действовавшие до 2015 года). Если европейцы пойдут на это, Иран грозится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. И тогда может посыпаться весь режим нераспространения ядерного оружия, поскольку за Ираном могут последовать другие страны. С представителями европейских стран иранцы за последние месяцы также неоднократно встречались. Снять проблемные вопросы в ходе консультаций, однако, не удалось.

По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене (где расположена и штаб-квартира МАГАТЭ) Михаила Ульянова, сейчас «отчетливо прослеживаются две противоположные тенденции». «С одной стороны, после трех лет застоя возобновились дипломатические усилия, которые по крайней мере пока проходят в американо-иранском формате. С другой стороны, усилиями прежде всего Великобритании, Германии и Франции сохраняются предпосылки к резкому обострению ситуации и переходу к неконтролируемой эскалации»,— написал он в своем Telegram-канале.

По инициативе трех европейских стран, поддержанной двумя третями голосов в Совете управляющих МАГАТЭ, Рафаэлю Гросси, как напомнил Михаил Ульянов, поручено представить до конца мая всеобъемлющий доклад о положении дел вокруг иранской ядерной программы. «Западноевропейцы с большой долей вероятности могут использовать его для обвинений Тегерана в несоблюдении обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ с последующей передачей этого вопроса на рассмотрение СБ ООН»,— прогнозирует дипломат, допуская, таким образом, что Лондон, Париж и Берлин будут вести дело к возврату международных санкций против Ирана.

Власти РФ ранее не раз предупреждали о контрпродуктивности такого сценария, равно как и об опасности использования противниками Ирана военно-силовых методов.

«Звучащие извне угрозы осуществить бомбардировки ядерной энергетической инфраструктуры Ирана, которые неизбежно приведут к масштабным и необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям для всего Ближневосточного региона, да и мира в целом,— они просто неприемлемы»,— заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кто именно угрожает ударить по Ирану, она не уточнила, но речь явно идет об Израиле и США. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия и готов применить для этого силу.

Но пока он, судя по всему, настроен на дипломатию. Как сообщила 17 апреля со ссылкой на источники газета The New York Times, на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп проинформировал его, что не поддержит израильский план по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Израиль якобы собирался атаковать Иран в мае и рассчитывал на поддержку авиации США. В то, что дипломатическая активность вокруг иранской ядерной программы принесет результат, в Израиле не верят.

Елена Черненко