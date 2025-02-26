Иранскому атому поставили дедлайн

Страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) потребовали от Ирана к середине этого года подписать новое ядерное соглашение. В противном случае европейские игроки грозятся восстановить в отношении Исламской Республики все санкции, введенные в свое время Советом Безопасности ООН за разработки в ядерной сфере. Провал переговоров по новой сделке приблизит и силовой сценарий против иранской ядерной инфраструктуры, дают понять израильские чиновники. Дедлайн, который ставят израильтяне, совпадает с европейским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетительница выставки достижений Ирана в ядерной области рассматривает макет АЭС в Бушере (февраль 2023 года)

Фото: Vahid Salemi, File / AP Посетительница выставки достижений Ирана в ядерной области рассматривает макет АЭС в Бушере (февраль 2023 года)

Фото: Vahid Salemi, File / AP

О требованиях европейцев к Тегерану рассказал британский посол в Израиле Саймон Уолтерс. По его словам, за последние месяцы дипломаты «евротройки» несколько раз проводили прямые консультации с иранскими коллегами, и те давали понять, что готовы к диалогу. Однако никаких конкретных договоренностей достигнуто так и не было.

«Мы не наивны. Мы знаем, что они хотят затянуть (процесс.— “Ъ”). Мы очень четко сказали им, что есть крайний срок для заключения сделки, и этот крайний срок — середина года, конец июня»,— отметил британский посол, выступая на конференции Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS).

К этому времени «евротройка» будет готова к так называемой процедуре snapback — механизму, который предполагает восстановление всех санкций СБ ООН, введенных против Ирана в ответ на его ядерные разработки. Рестрикции, напомним, были сняты с Тегерана в 2015 году по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — договора между шестеркой посредников (Россия, США, КНР, Британия, Франция, ФРГ) и Ираном, который ослаблял санкционное давление на Исламскую Республику в обмен на ограничение ее ядерной промышленности. «Уникальная возможность» запустить snapback истекает 18 октября, и готовиться к процедуре надо заранее, пояснил посол.

Из комментариев британского дипломата следует, что «евротройка» добивается не улучшенной версии СВПД, а «совершенно другого вида сделки», которая обеспечит «полную гарантию того, что Иран не соберется разрабатывать ядерное оружие».

Как пояснил в этом месяце генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, СВПД полностью себя изжил. «Это было соглашением, рассчитанным на определенное время,— подчеркнул он.— Говоря технологическим языком, оно полностью вытеснено». Он уточнил, что устарела даже информация об иранских центрифугах, которая фигурирует в тексте соглашения 2015 года.

Сейчас президент США Дональд Трамп предлагает заключить принципиально новый договор по иранской ядерной программе, однако его точные параметры неизвестны. В своих публичных выступлениях глава Белого дома подчеркивает лишь то, что Исламская Республика не должна иметь оружие массового уничтожения, поскольку это станет страшной угрозой для региона.

Израильские чиновники в разговоре с изданием Al-Monitor предположили, что речь идет о разработке «лучшего соглашения», чем СВПД. По их словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что «значительная часть требований Израиля относительно такого соглашения будет выполнена». По крайней мере, подобные гарантии дают своему ближневосточному союзнику власти США.

Если же Тегеран откажется от сделки, то для него «откроются врата ада», подчеркивают вслед за Дональдом Трампом израильские официальные лица.

По их словам, в этих обстоятельствах «американцы не будут сидеть сложа руки», а обеспечат Израиль «всем необходимым для успешного нападения». Меры поддержки могут включать помощь с дозаправкой израильских истребителей, передачу Израилю мощных противобункерных авиабомб, а также введение против Ирана морской блокады.

«Думаю, для того чтобы остановить иранскую ядерную программу до того, как она приобретет военный характер, на столе должен быть надежный силовой вариант»,— признал на днях в Брюсселе глава МИД Израиля Гидеон Саар. По его словам, иранская сторона обогатила достаточно урана для «пары бомб» и теперь «играет со способами» превращения имеющегося материала в оружие. «У нас не так много времени»,— подчеркнул глава израильской дипломатии.

Обозначенный Израилем крайний срок начала переговоров с Ираном, похоже, совпадает с европейским. Сведения, собранные американским разведсообществом в последние недели президентства Джо Байдена, свидетельствуют: Израиль может нанести упреждающий удар по ядерной инфраструктуре Ирана уже в середине этого года. Очевидно, это произойдет, если переговорный процесс не сдвинется с мертвой точки.

Пока США в качестве средства убеждения усиливают санкционное давление на Иран.

На этой неделе Вашингтон ввел рестрикции против иранских физических и юридических лиц, а также судов, связанных с нефтехимической промышленностью Исламской Республики и транспортировкой сырья.

В Тегеране подчеркивают, что не согласятся на диалог в условиях принуждения. «Позиция Ирана в отношении ядерных переговоров ясна: мы не будем вести переговоры под давлением и санкциями»,— заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране. Впрочем, из слов господина Арагчи следует, что речь идет о «прямых переговорах». Это может означать, что дверь для конфиденциального диалога через третьи страны по-прежнему не закрыта.

Нил Кербелов