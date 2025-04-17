Что говорили о близости Ирана к созданию ядерного оружия

«Производство Ираном ядерной бомбы вступает в завершающую стадию» (из доклада Федеральной разведывательной службы Германии, 1984 год).

«Иран в семи годах от того, чтобы создать собственное ядерное оружие» (американский сенатор Алан Крэнстон, 27 июня 1984 года).

«Ирану потребуется от трех до пяти лет, чтобы создать ядерное оружие» (депутат Биньямин Нетаньяху в Кнессете, 1992 год).

«Ирану потребуется всего несколько месяцев, чтобы произвести достаточно материала для создания ядерной бомбы, если он этого захочет, и всего три года, чтобы изготовить само устройство» (газета The Times со ссылкой на дипломата США, который присутствовал на переговорах с Ираном, 22 августа 2004 года).

«Иран приближается к обладанию потенциалом, который, в принципе, может быть использован для создания ядерного оружия» (президент РФ Дмитрий Медведев на совещании с послами и постпредами в международных организациях, 12 июля 2010 года).

«Они продвинулись очень далеко — до той точки, когда достаточно несколько недель, чтобы они достигли уровня обогащения (урана.— “Ъ”) до 90%, если они решат пересечь эту черту» (директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью СBS, 26 февраля 2023 года).

«Иран очень близок к тому, чтобы собрать шесть ядерных бомб. Они уничтожат Израиль, а потом они придут за нами» (сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью телеканалу Fox News, 9 апреля 2025 года).