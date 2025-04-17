Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, прибывшего с визитом в Москву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробностей он не привел.

Аббас Арагчи говорил, что планирует передать Владимиру Путину письменное послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Глава иранского МИДа прибыл в Москву 17 апреля для обсуждения переговоров Вашингтона и Тегарана по ядерной сделке. 18 апреля Аббас Арагчи встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны затронут вопросы двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Лусине Баласян