Лавров: РФ готова посредничать между США и Ираном по ядерной сделке
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство готово содействовать переговорному процессу между США и Ираном по ядерной сделке. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в МИД РФ.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Безусловно, Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран»,— сказал Сергей Лавров.
В России готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая будет приемлема для Ирана и США, отметил российский министр.
Первый этап переговоров США и Ирана по ядерной программе состоялся в Омане 12 апреля. Делегацию от Ирана возглавил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, со стороны США — спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Встреча длилась почти три часа, на ней представители обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана. Министерство иностранных дел Омана позднее сообщило, что второй раунд переговоров между Ираном и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».