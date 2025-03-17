Ударами по Йемену предупредили Иран

Начатая по приказу президента США Дональда Трампа 15 марта операция против хуситского движения «Ансар Аллах» может выйти за пределы Йемена. Подобный вариант развития событий допустил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц. По его словам, Пентагон способен нацелиться на корабли Ирана, которые помогают хуситам, иранских военных инструкторов и объекты, не относящиеся к «Ансар Аллах». Это значительно приблизит прямую конфронтацию с Тегераном, которой Вашингтон не раз угрожал в случае срыва переговорного процесса по ядерной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Central Command / Handout / Reuters Фото: Central Command / Handout / Reuters

О возможном расширении американской операции против хуситов Майк Уолц заявил, выступая в эфире ABC News. По его словам, под удар вооруженных сил США может попасть все, что дает членам «Ансар Аллах» возможность держать под огнем международные судоходные пути, проходящие вблизи Аравийского полуострова. Мишенями для американских ударов могут стать военные корабли Ирана, иранский военный персонал и «другие вещи». «Эти цели будут на рассмотрении»,— заметил советник американского лидера.

Майк Уолц подчеркнул: «Именно Иран неоднократно финансировал, снабжал ресурсами, обучал и помогал хуситам нападать не только на военные корабли США, но и на мировую торговлю».

Высказывания господина Уолца прозвучали в тот момент, когда между США и йеменскими мятежниками продолжился интенсивный обмен ударами. Так, боевики заявили, что им удалось дважды за 24 часа попасть по американскому авианосцу Harry Truman, находящемуся в Красном море. «Атака, продолжавшаяся несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотников»,— говорится в сообщении хуситов. Они утверждают, что смогли отразить нападение США и заставить американские истребители «вернуться на место, с которого они взлетели».

Лидер хуситского движения Абдель-Малик аль-Хуси выступил с официальным обращением, заметив, что у его соратников есть «дополнительные варианты эскалации». Они будут применены в том случае, если США продолжат операцию, начатую в выходные по распоряжению Дональда Трампа. «Решение о запрете судоходства в Красном море будет распространяться на Америку до тех пор, пока та будет продолжать свою агрессию,— заявил глава "Ансар Аллах".— Мы ответим эскалацией на эскалацию и будем наносить удары по авианосцам, военным кораблям и коммерческим судам американского врага».

США же публично дают понять, что останавливаться не намерены, потому что военное давление на хуситов является элементом более широкой стратегии в регионе.Так, в разговоре с NBC News министр финансов Скотт Бессент заявил, что удары по «Ансар Аллах» — это «мощный сигнал» Тегерану, и это послание «кардинально отличается от политики предыдущей администрации». «Хуситы и Иран должны понимать, что это только начало. Мы не допустим блокировки свободы судоходства, которая замедляет мировую торговлю и увеличивает инфляционное давление»,— подчеркнул господин Бессент.

Глава Минфина США напомнил, что Белый дом две недели назад официально анонсировал новую фазу политики «максимального давления» на Иран. Она предполагает обрушение нефтяного сектора Исламской Республики. «Предыдущая администрация позволила их экспорту нефти вырасти примерно до 1,5 млн баррелей в день. Наша цель — свести его к нулю»,— пояснил министр.

Основная цель усиливающегося давления — склонить Тегеран к заключению с Вашингтоном комплексной сделки, которая охватывала бы не только проблему иранского атома, но и другие конфликтные узлы.

Как пояснил ABC News господин Уолц, американская сторона не может жить в согласии «с аятоллами, держащими палец на ядерной кнопке». «Ирану был предложен выход, чтобы мы могли удостовериться: радикальный режим не может угрожать миру»,— пояснил советник американского лидера. Очевидно, он имел в виду направленное недавно верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо господина Трампа с призывом начать переговоры. Но Исламская Республика пока обдумывает свой ответ на это послание, заявили на днях в ее МИДе.

Как заявил в разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, расширение американской военной кампании в Йемене в любом случае будет явной попыткой усилить военно-политическое давление на Иран. «Ослабление ударного потенциала "Ансар Аллах" будет означать дальнейшее ослабление внешнего контура иранской системы сдерживания»,— пояснил эксперт.

«С одной стороны, США стараются демонстративно усилить свои переговорные позиции, а с другой — подготовиться и на случай прямой конфронтации с Ираном,— предположил собеседник “Ъ”.— Но тут есть возможность и для обратного негативного эффекта». По словам господина Лямина, если расширение американской военной кампании в очередной раз не даст какого-то видимого результата, то это, наоборот, только усилит позиции Ирана.

Нил Кербелов