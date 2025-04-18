Глава МИД Ирана: послание верховного лидера — сигнал не Путину, а всему миру

Послание верховного лидера Ирана, которое глава иранского МИДа Аббас Арагчи передал 17 апреля президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Кремле, направлено не только российскому лидеру, а всему миру. Об этом в пятницу на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это послание направлено не только российскому лидеру господину Путину, а с другой стороны, это послание направлено как сигнал всему миру, что Иран считает Россию своим стратегическим партнером и важным соседом»,— сказал Аббас Арагчи.

«Позиции РФ и Ирана никогда в истории не были так близки, как сегодня»,— подчеркнул иранский министр, открывая переговоры со своим российским коллегой.

Аббас Арагчи прибыл в Москву с официальным визитом 17 апреля. В первый день пребывания в российской столице он был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Иранская сторона сообщала, что в ходе контактов с российскими коллегами глава МИДа намерен обсудить продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене, а также итоги ирано-американских переговоров по ядерной программе.

16 апреля Совет федерации одобрил ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Ираном. Соглашение заключено сроком на 20 лет с возможностью продления. Среди прочего документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая обязуется не оказывать помощь агрессору и будет стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН.

Подробнее об отношениях России и Ирана — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая