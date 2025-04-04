Проект «СВОй бизнес» по всей России и 142 млн на ремонт освещения Казани

Проект «СВОй бизнес» со второго полугодия распространят на всю Россию. Сейчас идет корректировка проекта. Общаясь с корреспондентом «Ъ Волга-Урал», Альфия Когогина добавила, что сейчас получено много заявок от других регионов для участия в проекте.

На капремонт уличного освещения в Казани направят 142,6 млн руб. По данным документов закупки планируется отремонтировать около 1 тыс. источников света.

Татарстан находится на четвертом месте среди российских регионов по количеству нападений собак на людей. В республике зафиксировано 6,4 тыс. случаев укусов собак.

Столица Татарстана занимает первое место среди городов-миллионников по ценам на вторичное жилье по итогам марта. Вторичное жилье в Казани подорожало на 11,7%, до 198,2 тыс. руб. за кв. м за месяц.

После вмешательства УФАС по Республике Татарстан Бугульминское предприятие тепловых сетей пересчитало плату за отопление жителям одного из многоквартирных домов. Общая сумма корректировки составила 2,4 млн руб.

Естественная убыль населения в Татарстане в январе 2025 года уменьшилась на 806 человек или на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В январе 2025 года превышение смертности над рождаемостью достигло 1,2 тыс. человек.

В Мензелинске подобрали место площадью 15,7 га для строительства санаторно-курортного комплекса. Главной особенностью будущего санаторно-курортного комплекса станет минеральная вода «Мензелинская».

Несовершеннолетний инвалид из Набережных Челнов три года не обеспечивался жизненно необходимым лекарством. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах и принятом решении.

В Йошкар-Оле в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из местных школ. Его обвиняют в хищении более 400 тыс. руб.

В Чувашии пожизненное пособие для спортсменов увеличили на 2,2 тыс. руб. Соответствующий указ подписал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Дарья Сайфиева