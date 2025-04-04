Казань в марте стала лидером по росту цен на «вторичку» среди городов-миллионников

Столица Татарстана занимает первое место среди городов-миллионников по ценам на вторичное жилье по итогам марта. Об этом сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань в марте стала лидером по росту цен на вторичное жилье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казань в марте стала лидером по росту цен на вторичное жилье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вторичное жилье в Казани подорожало на 11,7%, до 198,2 тыс. руб. за кв. м за месяц.

На втором месте среди мегаполисов находится Воронеж, где цены выросли на 10,4%, до 111,3 тыс. руб. за кв. м.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Казани цена за кв. м вторичного жилья обогнала рост инфляции.

Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана в январе 2025 года дошла до 10,9 млн руб.

Дарья Сайфиева