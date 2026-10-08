Джихадистам ищут применение в Йемене
Саудовская Аравия добивается отправки сирийских войск на войну с хуситами
08.10.2026, 18:03
Власти Саудовской Аравии настаивают на отправке сирийских войск в Йемен, чтобы остановить наступление отрядов близкого к Ирану радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы). Как утверждают американские СМИ, тема переброски как минимум двух сирийских дивизий для поддержки лояльного Эр-Рияду центрального правительства Йемена обсуждалась во время визита, который нанес 6 октября в саудовскую столицу президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Костяк этих сил могут составить бывшие боевики-исламисты несирийского происхождения, которые застоялись без дела и которых Дамаску трудно интегрировать в структуры своего нового государства.
О том, что Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку сирийских войск в Йемен для участия в боевых действиях против хуситов, рассказали Axios американские чиновники. По их словам, эта тема была поднята 6 октября во время переговоров в Эр-Рияде между Ахмедом аш-Шараа и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Визит сирийского лидера в королевство был посвящен вопросам двустороннего экономического сотрудничества, помощи саудовцев в восстановлении Сирии, а также проблемам региональной безопасности на фоне военного обострения в Йемене.
Идея с отправкой сирийских войск на юг Аравийского полуострова исходила от саудовского правящего дома, дают понять источники Axios. За счет бойцов сирийской регулярной армии, которые продемонстрировали хорошую подготовку в ходе свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года, Эр-Рияд хочет укрепить боеспособность армии центрального правительства Йемена — слабо мотивированной, плохо обученной и сдавшей хуситам практически без боя западное побережье страны.
Сирия и Саудовская Аравия обсуждают отправку в Йемен от 10 тыс. до 20 тыс. бойцов. Речь идет о переброске дислоцированной под Дамаском 90-й дивизии и размещенной на юге Сирии 84-й дивизии.
Первое военное соединение представляет собой аналог Республиканской гвардии с функцией защиты правительственных зданий и стратегически важных объектов. Второе — ударное соединение, укомплектованное из бывших боевиков несирийского происхождения, которым не нравится прозападный курс президента аш-Шараа и которых трудно интегрировать в структуры нового государства.
Дамаск пока не дал окончательного ответа на запрос саудовского правящего дома, но он склоняется к тому, чтобы поддержать Эр-Рияд в Йемене, говорят источники.
Несмотря на то что обсуждения поддержки центральных властей Йемена ведутся в основном между Саудовской Аравией и Сирией, администрация президента США Дональда Трампа находится в курсе этих контактов. По мнению Белого дома, участие сирийских войск в йеменском конфликте на стороне правительственных войск может переломить ситуацию «на земле» и укрепит позиции Дамаска в арабском мире.
Комментируя сообщение Axios, Министерство информации Сирии подчеркнуло: «Дамаск твердо поддерживает Королевство Саудовская Аравия, но его политика не предусматривает открытие новых фронтов».
Ранее направить свои войска в Саудовскую Аравию решили ее партнеры по Мекканскому оборонному альянсу — Пакистан и Турция. По итогам чрезвычайной министерской встречи в Эр-Рияде, которая состоялась 5 октября, страны блока пообещали саудовскому правящему дому помочь с защитой от атак «Ансар Аллах», направив в Саудовскую Аравию свои воинские контингенты и военных советников.
8 октября правительственные силы Йемена в рамках операции «Рассвет Йемена» восстановили контроль над стратегически важным горным районом Кахбуб, прилегающим к Баб-эль-Мандебскому проливу. Это укрепило позиции правительственных войск на западном побережье Йемена, попытки отвоевать которое начались 5 октября.
Хуситы же продолжают успешно продвигаться на другом направлении — в юго-западной провинции Таиз, где разворачиваются наиболее ожесточенные бои. Этот район расположен на стыке горных хребтов севера и прибрежных равнин юга. Для хуситов контроль над этой провинцией откроет прямую дорогу на Аден — город, где временно находится международно признанное правительство Йемена.