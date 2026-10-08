В Иркутской области не выявили аварийных ситуаций в противочумном институте
08.10.2026, 17:57
В Иркутской области завершены профилактические мероприятия после гибели сотрудницы противочумного института от «внебольничной пневмонии», сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов.
«Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявлено. Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами»,— написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, медобследование всех контактировавших с ней людей завершено, у них не выявили нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией. Карантин в больницах региона снят.
Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске и Шелехове господин Кобзев назвал спокойной. «Всемирная организация здравоохранения накануне публично подтвердила отсутствие рисков для здоровья населения»,— добавил он.
28-летняя сотрудница противочумного института умерла в начале октября. Причиной смерти власти называли «пневмонию неустановленной этиологии». Роспотребнадзор напоминал, что ВОЗ не видит риска чрезвычайной ситуации в Иркутской области.