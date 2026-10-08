В Иркутской области не выявили аварийных ситуаций в противочумном институте

В Иркутской области завершены профилактические мероприятия после гибели сотрудницы противочумного института от «внебольничной пневмонии», сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов.