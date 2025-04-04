Жителям бугульминской многоэтажки начислили лишние 2,4 млн рублей за отопление

После вмешательства УФАС по Республике Татарстан Бугульминское предприятие тепловых сетей пересчитало плату за отопление жителям одного из многоквартирных домов. Общая сумма корректировки составила 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Бугульмы пересчитали плату за отопление на 2,4 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жителям Бугульмы пересчитали плату за отопление на 2,4 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены в доме 69 на улице Успенского в Бугульме. Проверка показала, что с января 2020 года по май 2023 года жильцам выставляли завышенные счета за отопление.

Как уточнили в УФАС, в расчетах учитывались услуги, оказанные собственникам нежилых помещений в этом же доме. В результате жильцам квартир начислялась плата за больший объем тепла, чем они фактически потребили — по данным общедомового прибора учета.

Антимонопольная служба выдала предупреждение о необходимости пересмотра начислений. После этого предприятие скорректировало платежные документы.

Артём Дергунов