От моделей к результатам

«Между моделью и пользовательским результатом находится большой инженерный слой — харнесс, или среда исполнения агента. Он управляет тем, какой контекст получает модель, как используются память и инструменты, как сохраняется ход работы и проверяется результат. При выполнении длинного поручения система должна понимать, что уже сделано, где возникла ошибка и когда необходимо обратиться к человеку. Поэтому сравнивать агентные продукты только по лежащим в их основе моделям недостаточно. Одна и та же модель в разных средах может давать существенно разный практический результат. При этом сильная обвязка не отменяет требований к самой модели: сложность задачи должна соответствовать ее возможностям»,— комментирует Роман Душкин, старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.