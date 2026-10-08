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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Происшествия

В Германии полицейские застрелили вооруженного мужчину

08.10.2026, 18:21
В городе Тутлингене в германской земле Баден-Вюртемберг полиция застрелила вооруженного мужчину. Об этом написали немецкие СМИ, в том числе Der Spiegel и Tagesschau, со ссылкой на заявление местной полиции.
Несколько человек заметили вооруженного мужчину в центре Тутлингена рядом с ратушей и сообщили об этом в полицию. До прибытия полиции он не пытался ни на кого напасть, однако когда к нему подошли полицейские, мужчина открыл огонь. После этого полицейские застрелили его — он скончался на месте от полученных ран.
СМИ пишут, что застреленным оказался 27-летний мужчина, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Другие детали дела и мотивы мужчины не сообщаются. Управление полиции Баден-Вюртемберга начало расследование этого дела.
Германия
Европа

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент