В Германии полицейские застрелили вооруженного мужчину

Несколько человек заметили вооруженного мужчину в центре Тутлингена рядом с ратушей и сообщили об этом в полицию. До прибытия полиции он не пытался ни на кого напасть, однако когда к нему подошли полицейские, мужчина открыл огонь. После этого полицейские застрелили его — он скончался на месте от полученных ран.