В Германии полицейские застрелили вооруженного мужчину
08.10.2026, 18:21
В городе Тутлингене в германской земле Баден-Вюртемберг полиция застрелила вооруженного мужчину. Об этом написали немецкие СМИ, в том числе Der Spiegel и Tagesschau, со ссылкой на заявление местной полиции.
Несколько человек заметили вооруженного мужчину в центре Тутлингена рядом с ратушей и сообщили об этом в полицию. До прибытия полиции он не пытался ни на кого напасть, однако когда к нему подошли полицейские, мужчина открыл огонь. После этого полицейские застрелили его — он скончался на месте от полученных ран.
СМИ пишут, что застреленным оказался 27-летний мужчина, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Другие детали дела и мотивы мужчины не сообщаются. Управление полиции Баден-Вюртемберга начало расследование этого дела.