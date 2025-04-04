В Мензелинске планируют построить санаторно-курортный комплекс

В Мензелинске подобрали место площадью 15,7 га для строительства санаторно-курортного комплекса. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на проводимый муниципальный час в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Республики Татарстан.

Главной особенностью будущего санаторно-курортного комплекса станет минеральная вода «Мензелинская».

Выступая на муниципальном часе в АИР, глава района Айдар Салахов сказал, что место, которое выбрали для строительства комплекса, находится рядом с площадкой, где традиционно проводится Сабантуй, и оно окружено лесами.

«Дорога есть, вода есть, газ почти рядом — 200–300 метров. Идеальное место, мы давно идем к этому. Главная фишка есть — минеральная вода», — сообщил господин Салахов.

Артём Дергунов