В Чувашии пожизненное пособие для спортсменов увеличили на 2,2 тыс. рублей

В Чувашии с 5 тыс. руб. до 7,2 тыс. руб. увеличили ежемесячное пожизненное государственное пособие в области физкультуры и спорта. Соответствующий указ подписал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По данным пресс-службы правительства региона, сейчас такую поддержку получают 15 заслуженных деятелей спорта, которые внесли значительный вклад в развитие спортивной индустрии региона и добились высоких результатов на международной арене.

Среди них олимпийцы Елена Николаева, Валентина Егорова, Валериан Соколов, Ирина Калентьева, Олимпиада Иванова и другие.

Артём Дергунов