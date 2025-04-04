Естественная убыль населения в Татарстане в январе 2025 года уменьшилась на 806 человек или на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане естественная убыль населения сократилась на 40%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане естественная убыль населения сократилась на 40%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2025 года превышение смертности над рождаемостью достигло 1,2 тыс. человек.

В республике за отчетный период родилось 2,8 тыс. детей. Также уменьшилось количество разводов (на 9,7%).

Дарья Сайфиева