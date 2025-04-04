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Подросток-инвалид из Челнов три года не получал жизненно необходимое лекарство

Несовершеннолетний инвалид из Набережных Челнов три года не обеспечивается жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра Следственного комитета России.

Подросток-инвалид из Челнов три года не получал жизненно необходимое лекарство

Подросток-инвалид из Челнов три года не получал жизненно необходимое лекарство

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подросток-инвалид из Челнов три года не получал жизненно необходимое лекарство

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в «ВКонтакте» обратилась мать 17-летнего подростка с инвалидностью с жалобой на то, что с 2022 года сын не получает необходимое ему медикаментозное лечение, несмотря на ее обращения в профильную структуру Татарстана.

По факту инцидента организована процессуальная проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах и принятом решении.

Дарья Сайфиева

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