Несовершеннолетний инвалид из Набережных Челнов три года не обеспечивается жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подросток-инвалид из Челнов три года не получал жизненно необходимое лекарство

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Подросток-инвалид из Челнов три года не получал жизненно необходимое лекарство

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в «ВКонтакте» обратилась мать 17-летнего подростка с инвалидностью с жалобой на то, что с 2022 года сын не получает необходимое ему медикаментозное лечение, несмотря на ее обращения в профильную структуру Татарстана.

По факту инцидента организована процессуальная проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах и принятом решении.

Дарья Сайфиева