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Проект «СВОй бизнес» со второго полугодия распространят на всю Россию

Проект «СВОй бизнес» со второго полугодия распространят на всю Россию. Сейчас идет корректировка проекта. Об этом в ходе торжественного закрытия пилотного проекта «СВОй бизнес» сообщила первый зампред Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Торжественное закрытие пилотного проекта «СВОй бизнес» в Татарстане

Торжественное закрытие пилотного проекта «СВОй бизнес» в Татарстане

Фото: Диана Соловьёва, Коммерсантъ

Торжественное закрытие пилотного проекта «СВОй бизнес» в Татарстане

Фото: Диана Соловьёва, Коммерсантъ

«Для реализации пилотного проекта были выбраны четыре региона — Рязанская область, Татарстан, Северная Осетия и Дальний Восток», — сказала госпожа Когогина.

Общаясь с корреспондентом «Ъ Волга-Урал», Альфия Когогина добавила, что сейчас получено много заявок от других регионов для участия в проекте.

В феврале сообщалось, что Татарстан станет одним из пилотных регионов, где будет реализовываться проект «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции и их семей.

Проект «СВОй бизнес», инициированный партией «Единая Россия», организацией «Опора России» и Корпорацией малого и среднего предпринимательства при содействии региональных властей, направлен на поддержку ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей в открытии и развитии собственного дела.

Участники программы получали знания в области предпринимательства, изучали особенности финансового и юридического сопровождения бизнеса, а также могли воспользоваться наставничеством опытных бизнесменов для старта на рынке.

Артём Дергунов

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