Память на фото

Рандомность: из 36 фото, выбранных им с артистами, на каждом спектакле подробно рассказывают только про 6, для чего бросают игральную кость,— похожий принцип был и в прежних работах режиссера. «При подсчете может получиться 46 660 разных спектаклей»,— говорит Волкострелов. Таким образом, девиз Картье-Брессона «Ничего не готовить, ничего не организовывать» относится и к его театру. Что, конечно, каждый раз обеспечивает живую актерскую эмоцию и не дает «сесть на штампы». Хотя вот пространство, оформленное самим режиссером, мизансцены и даже костюмы тут детально проработаны. А эмоции и сюжеты живые.