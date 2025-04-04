Татарстан находится на четвертом месте среди российских регионов по количеству нападений собак на людей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 4 место среди регионов по числу нападений собак на людей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Татарстан занял 4 место среди регионов по числу нападений собак на людей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В республике зафиксировано 6,4 тыс. случаев укусов собак.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край, где в 2024 году медики зарегистрировали более 14 тыс. таких происшествий — на 7% больше, чем в 2023 году. Второе и третье места заняли Свердловская и Волгоградская области — по 8 тыс. укусов. Замыкает пятерку Челябинская область с показателем 6,2 тыс. случаев.

Как отмечается в исследовании, в прошлом году на отлов и содержание бродячих животных в России было выделено 4,45 млрд руб., что на 41% больше, чем годом ранее.

В I квартале 2024 года финансирование продолжило расти и составило 1,74 млрд руб. — на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество контрактов увеличилось на 10%.

Ранее сообщалось, что в прошлом году около 10,3 тыс. татарстанцев обратились за медпомощью из-за повреждений, нанесенных безнадзорными животными.

Артём Дергунов