В четверках в мире и в Пекине

Другой, чешский четвертьфинал в нижней половине сетки, в отличие от четвертьфинала российского, завершился не в соответствии с положением соперниц в рейтинге WTA, а наоборот. 20-летняя Никола Бартунькова, занимающая в мировой классификации 34-е место, неожиданно легко, всего за 67 минут разобралась со своей соотечественницей Каролиной Муховой — восьмой ракеткой мира и финалисткой Wimbledon этого года, которая два года назад играла в финале Сhina Open. Результат — 6:3, 6:0 — говорит не только о полном провале фаворитки, но и о том, что Бартунькова, которая в третьем круге в двух партиях справилась с Соболенко, находится в прекрасной форме и на пике уверенности в своих силах. Единственную предыдущую встречу с Андреевой, в 1/16 финала Wimbledon в нынешнем сезоне, она проиграла. Однако россиянке это сейчас ничего не гарантирует.