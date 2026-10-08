В четверках в мире и в Пекине
Мирра Андреева пробилась в полуфинал China Open и в топ-4 мирового рейтинга
08.10.2026, 18:12
Победительница Roland Garros Мирра Андреева продолжает успешное выступление на China Open — продолжающемся в Пекине турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $9,4 млн. Впервые достигнув полуфинала этого состязания благодаря победе на двух тай-брейках над соотечественницей Екатериной Александровой, она гарантировала себе в ближайший понедельник минимум четвертое место в мировой классификации, куда ранее никогда не поднималась.
После того как из числа претенденток на титул победительницы China Open одна за другой выбыли Елена Рыбакина, Арина Соболенко и Коко Гауфф, самой высокорейтинговой четвертьфиналисткой нынешнего турнира оказалась Мирра Андреева. Более того, было заранее известно, что в случае победы над Екатериной Александровой нынешняя пятая ракетка мира в ближайший понедельник впервые поднимется в рейтинге WTA минимум на четвертое место.
Российский четвертьфинал, в котором было сыграно два тай-брейка, получился по всем параметрам неоднозначным. Обе соперницы провели матч с перепадами, то демонстрируя блестящий теннис, то допуская обидные ошибки. В первой партии Андреева вела 3:1, уступала — 3:5, но Александрова в девятом гейме не смогла взять на своей подаче ни одного очка, а затем вчистую проиграла вторую половину тай-брейка. Второй сет проходил примерно в том же ключе. Андреева имела еще более комфортный отрыв — 5:2, после чего ее соперница снова взяла четыре гейма подряд и снова не сумела подать на сет. Ну а на втором тай-брейке Андреева оставила за собой четыре последних розыгрыша. В итоге — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) за 1 час 53 минуты. По большому счету исход противостояния решило соотношение очков, выигранных ударами навылет и невынужденных ошибок: минус 4 у Александровой против плюс 7 у Андреевой.
Таким образом, отменное выступление в Пекине уже позволило Андреевой установить два карьерных рекорда — достигнуть полуфинала этого состязания и войти в четверку сильнейших теннисисток мира, вытеснив оттуда Коко Гауфф.
Более того, теперь Андреева совсем немного отстает от третьей ракетки мира — другой американки Джессики Пегулы — и в случае выхода в финал обойдет ее.
Перспективной для российской теннисистки выглядит и ситуация в WTA Race — классификации, учитывающей очки, набранные в этом сезоне. Там Андреева, имея 6111 очков, уже идет третьей, уступая лишь Соболенко (6550) и Рыбакиной (7502). То есть на данный момент вполне реален вариант, при котором российская теннисистка на финише сезона вступит в борьбу за лидерство. Ведь белоруска в последнее время действует нестабильно, а представительница Казахстана после пекинского поражения во втором круге от экс-россиянки Алины Чараевой, которая летом перешла под флаг Армении, заговорила о боли в стопе.
Другой, чешский четвертьфинал в нижней половине сетки, в отличие от четвертьфинала российского, завершился не в соответствии с положением соперниц в рейтинге WTA, а наоборот. 20-летняя Никола Бартунькова, занимающая в мировой классификации 34-е место, неожиданно легко, всего за 67 минут разобралась со своей соотечественницей Каролиной Муховой — восьмой ракеткой мира и финалисткой Wimbledon этого года, которая два года назад играла в финале Сhina Open. Результат — 6:3, 6:0 — говорит не только о полном провале фаворитки, но и о том, что Бартунькова, которая в третьем круге в двух партиях справилась с Соболенко, находится в прекрасной форме и на пике уверенности в своих силах. Единственную предыдущую встречу с Андреевой, в 1/16 финала Wimbledon в нынешнем сезоне, она проиграла. Однако россиянке это сейчас ничего не гарантирует.