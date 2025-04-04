В Йошкар-Оле экс-директор школы обвиняется в присвоении 400 тыс. рублей
В Йошкар-Оле в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из местных школ. Его обвиняют в хищении более 400 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Марий Эл.
В Йошкар-Оле экс-директор школы обвиняется в присвоении 400 тыс рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного обвиняемому, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере).
По версии следствия, в период с мая 2022 года по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая должность директора школы, подписал несколько приказов о начислении сотрудникам доплат за увеличение объема работ и премий. Однако, получив деньги, подчиненные были вынуждены возвращать часть денежных средств руководителю по его указанию.
В результате таких действий школе был причинен материальный ущерб в размере более 400 тыс. руб.
Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил ущерб.