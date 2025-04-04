В Йошкар-Оле в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из местных школ. Его обвиняют в хищении более 400 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле экс-директор школы обвиняется в присвоении 400 тыс рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Йошкар-Оле экс-директор школы обвиняется в присвоении 400 тыс рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного обвиняемому, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, в период с мая 2022 года по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая должность директора школы, подписал несколько приказов о начислении сотрудникам доплат за увеличение объема работ и премий. Однако, получив деньги, подчиненные были вынуждены возвращать часть денежных средств руководителю по его указанию.

В результате таких действий школе был причинен материальный ущерб в размере более 400 тыс. руб.

Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил ущерб.

Артём Дергунов