Стальное рукопожатие

Авторы разделили все показатели на пять групп, которые оценивают состояние производственных мощностей, инновации и инженерные разработки, цифровизацию и управление данными, кадры и менеджмент, а также надежность цепочек поставок. Далее каждый показатель исследователи нормировали по принципу «база—цель» и преобразовали в безразмерные величины, после чего объединили в общий интегральный индекс. С помощью такого индекса эксперты могут оценить целевые показатели по шкале от нуля до единицы.