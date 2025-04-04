На капитальный ремонт элементов уличного освещения в Казани выделят около 142,6 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капремонт уличного освещения в Казани направят 142,6 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На капремонт уличного освещения в Казани направят 142,6 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным документов закупки планируется отремонтировать около 1 тыс. элементов освещения.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Денежные средства будут выделены из бюджета Татарстана. Капремонт должен быть завершен до 10 ноября. Срок исполнения контракта — 20 декабря 2025 года.

В 2024 году в Казани на ремонт освещения на гостевых маршрутах саммита БРИКС выделили 551 млн руб.

Диана Соловьёва