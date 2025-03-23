Песков о контактах Путина и Трампа, цене слов Зеленского и Европе. Главное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, дал оценку обещаниям Киева и высказался о парадоксах Европы в отношении Украины. Главное из заявлений господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об украинском конфликте
- России и США предстоит долгая работа над урегулированием по Украине, обольщаться относительно скорых перспектив не стоит.
- Россия уже несколько суток придерживается отказа от ударов по энергетической инфраструктуре, чего не скажешь про Киев.
- Цена слов Владимира Зеленского невелика, что подтверждается несоблюдением договоренностей по отказу от ударов по энергообъектам.
- Россия пока не знает деталей переговоров США и Украины о возможной передаче украинской инфраструктуры под американский контроль.
- Готовность администрации Дональда Трампа к миру на Украине, сотрудничеству с Россией и сделкам импонирует Москве.
- Разногласия России и США не должны лишать двух стран совместной выгоды.
О встрече Путина и Трампа
- Встреча должна быть должным образом подготовлена. Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс.
О контактах Путина и Трампа
- Использование телефонной связи вместо телемоста было личным решением лидеров.
- Атмосфера телефонного разговора была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая.
- Мы сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать.
- Президенты намерены при необходимости продолжать контакты.
О Европе
- Европа должна быть заинтересована в мире, но говорит о войне.
- Европа парадоксально вместо устранения первопричин конфликта пытается добавить их милитаризацией.
- Европа хочет тратить средства на милитаризацию вместо развития здравоохранения и инфраструктуры.
- Заявления Эмманюэля Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны.
- Однажды в Европе появятся политики, которые поймут важность добрососедства с Россией.
О черноморской инициативе
- России и США предстоят непростые переговоры по возможному восстановлению черноморской зерновой инициативы.
- Обязательства перед Россией по черноморской сделке так и не были выполнены, когда гарантом выступал (генсек ООН) Антониу Гутерриш.
О санкциях
- Это постоянные меры по сдерживанию России. Мы привыкли жить в условиях этих мер. Мы привыкли и научились тому, как им противодействовать.