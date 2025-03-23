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Коммерсантъ FM
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Песков о контактах Путина и Трампа, цене слов Зеленского и Европе. Главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, дал оценку обещаниям Киева и высказался о парадоксах Европы в отношении Украины. Главное из заявлений господина Пескова — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском конфликте

  • России и США предстоит долгая работа над урегулированием по Украине, обольщаться относительно скорых перспектив не стоит.
  • Россия уже несколько суток придерживается отказа от ударов по энергетической инфраструктуре, чего не скажешь про Киев.
  • Цена слов Владимира Зеленского невелика, что подтверждается несоблюдением договоренностей по отказу от ударов по энергообъектам.
  • Россия пока не знает деталей переговоров США и Украины о возможной передаче украинской инфраструктуры под американский контроль.
  • Готовность администрации Дональда Трампа к миру на Украине, сотрудничеству с Россией и сделкам импонирует Москве.
  • Разногласия России и США не должны лишать двух стран совместной выгоды.

О встрече Путина и Трампа

  • Встреча должна быть должным образом подготовлена. Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс.

О контактах Путина и Трампа

  • Использование телефонной связи вместо телемоста было личным решением лидеров.
  • Атмосфера телефонного разговора была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая.
  • Мы сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать.
  • Президенты намерены при необходимости продолжать контакты.

О Европе

  • Европа должна быть заинтересована в мире, но говорит о войне.
  • Европа парадоксально вместо устранения первопричин конфликта пытается добавить их милитаризацией.
  • Европа хочет тратить средства на милитаризацию вместо развития здравоохранения и инфраструктуры.
  • Заявления Эмманюэля Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны.
  • Однажды в Европе появятся политики, которые поймут важность добрососедства с Россией.

О черноморской инициативе

  • России и США предстоят непростые переговоры по возможному восстановлению черноморской зерновой инициативы.
  • Обязательства перед Россией по черноморской сделке так и не были выполнены, когда гарантом выступал (генсек ООН) Антониу Гутерриш.

О санкциях

  • Это постоянные меры по сдерживанию России. Мы привыкли жить в условиях этих мер. Мы привыкли и научились тому, как им противодействовать.

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