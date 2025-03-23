Песков о контактах Путина и Трампа, цене слов Зеленского и Европе. Главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, дал оценку обещаниям Киева и высказался о парадоксах Европы в отношении Украины. Главное из заявлений господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском конфликте

России и США предстоит долгая работа над урегулированием по Украине, обольщаться относительно скорых перспектив не стоит.

Россия уже несколько суток придерживается отказа от ударов по энергетической инфраструктуре, чего не скажешь про Киев.

Цена слов Владимира Зеленского невелика, что подтверждается несоблюдением договоренностей по отказу от ударов по энергообъектам.

Россия пока не знает деталей переговоров США и Украины о возможной передаче украинской инфраструктуры под американский контроль.

Готовность администрации Дональда Трампа к миру на Украине, сотрудничеству с Россией и сделкам импонирует Москве.

Разногласия России и США не должны лишать двух стран совместной выгоды.

О встрече Путина и Трампа

Встреча должна быть должным образом подготовлена. Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс.

О контактах Путина и Трампа

Использование телефонной связи вместо телемоста было личным решением лидеров.

Атмосфера телефонного разговора была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая.

Мы сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать.

Президенты намерены при необходимости продолжать контакты.

О Европе

Европа должна быть заинтересована в мире, но говорит о войне.

Европа парадоксально вместо устранения первопричин конфликта пытается добавить их милитаризацией.

Европа хочет тратить средства на милитаризацию вместо развития здравоохранения и инфраструктуры.

Заявления Эмманюэля Макрона о ядерном зонтике для Европы весьма и весьма опасны.

Однажды в Европе появятся политики, которые поймут важность добрососедства с Россией.

О черноморской инициативе

России и США предстоят непростые переговоры по возможному восстановлению черноморской зерновой инициативы.

Обязательства перед Россией по черноморской сделке так и не были выполнены, когда гарантом выступал (генсек ООН) Антониу Гутерриш.

О санкциях