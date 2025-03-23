Песков назвал низкой цену обещаний Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обещаниям украинского президента Владимира Зеленского не стоит доверять, поскольку «цена его слов не слишком велика». Представитель Кремля отметил, что это подтверждается продолжающимися ударами по энергетической инфраструктуре России, несмотря на договоренность о 30-дневной паузе.

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«Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Так он прокомментировал возможную передачу части инфраструктуры Украины под управление США.

Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона соблюдает взятые обязательства и не наносит удары по энергетическим объектам Украины. Однако Украина не следует достигнутым договоренностям. «Если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, слова, которое дал президент, — команда президента, которая немедленно вступила в силу и немедленного была исполнена, и исполняется до сих пор,— то про киевский режим этого не скажешь»,— добавил он.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 19 марта сообщил, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. Минэнерго США позднее уточнило, что для управления станциями не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

Об условиях перемирия России и Украины — в материале «Ъ» «Нюансы имеют значение».