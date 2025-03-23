В Кремле сочли телефонный разговор Путина и Трампа доверительным и откровенным

Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Беседа лидеров двух стран прошла во вторник, 18 марта, она длилась около двух часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так»,— отметил господин Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

В ходе телефонного разговора 18 марта Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Киеву. Дональд Трамп назвал их разговор «очень хорошим и продуктивным».

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».