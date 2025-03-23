Песков: антироссийские санкции — это надолго

Запад не намерен снимать санкции, поэтому России необходимо исходить из того, что развитие страны будет происходить в таких условиях. Об этом рассказал журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Песков напомнил слова президента, сказанные на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Если у вас возникают подобные вопросы, у меня один совет — слушайте внимательно (Владимира) Путина... Санкции — это надолго»,— сказал глава пресс-службы Кремля (интервью выложено в Telegram-канале господина Зарубина).

Глава пресс-службы добавил, что россиянам «не стоит обольщаться», и считать, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время на фоне возобновления контактов России и США. По сообщению господина Пескова, стране предстоит «очень серьезная, кропотливая» работа.

19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Bloomberg, что во время телефонного разговора 18 марта Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не касались вопроса ослабления антироссийских санкций. Он при этом добавил, что главам государств предстоит коснуться этого вопроса в будущем.