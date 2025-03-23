Песков: слова Макрона о «ядерном зонтике» для Европы звучат опасно

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о «ядерном зонтике» для европейского континента весьма опасны, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, Европа действует агрессивно на фоне новой администрации США.

«Мы слышим заявления господина Макрона о ядерном зонтике для Европы, что тоже звучит весьма и весьма опасно»,— отметил господин Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

Представитель Кремля добавил, что когда-нибудь к власти в Европе должны прийти «тяжеловесы», которые имеют определенное политическое видение будущего. «А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией»,— убежден Дмитрий Песков.

5 марта в вечернем телеобращении к нации господин Макрон заявил, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Кроме того, французский президент в своей речи говорил о ядерном сдерживании России и подчеркнул, что у Европы должен появиться «атомный зонтик». В Кремле назвали это заявление конфронтационным.

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