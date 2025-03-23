Песков: не стоит обольщаться по поводу скорого разрешения конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования конфликта на Украине США и России необходимо провести «серьезную и кропотливую» работу. Он также предупредил о недопустимости иллюзий относительно скорого разрешения конфликта и призвал «не обольщаться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе беседы журналист Павел Зарубин сказал Дмитрию Пескову, что у многих есть ощущение, что конфликт на Украине в скором времени завершится, а отношения с США будут налажены. Господин Зарубин спросил, стоит ли обольщаться такими перспективами.

«Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали»,— ответил представитель Кремля. Он также напомнил недавнее заявление Владимира Путина о том, что Россия поддерживает идею о прекращении огня, «но есть нюансы».

По его словам, свою озабоченность некоторыми из таких нюансов Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу при телефонном разговоре. «Здесь есть нюансы, есть вопросы. Это очень сложная субстанция, и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути»,— добавил пресс-секретарь.

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Также президент РФ выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Киеву. Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон надеется на прекращение огня на украинской территории к 20 апреля.

Об условиях перемирия России и Украины — в материале «Ъ» «Нюансы имеют значение».