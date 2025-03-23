Песков объяснил выбор телефонной связи для разговоров Путина и Трампа

Решение использовать телефонную связь вместо видеомоста при разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было личным решением двух лидеров. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susan Walsh / AP Фото: Susan Walsh / AP

В ходе интервью журналист Павел Зарубин спросил у Дмитрия Пескова, почему президенты России и США выбрали общаться по телефону, а не по видеосвязи. Журналист напомнил, что при переговорах Владимира Путина и экс-президента США Джо Байдена в 2021 году был организован телемост.

«Это личное решение двух президентов. Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально. Потому что эта горячая линия для видеосвязи тоже создана, она шифрованная, она защищенная. И позволяет главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам»,— ответил пресс-секретарь.

Телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли 12 февраля и 18 марта. По итогам последнего разговора российский президент принял предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Завтра, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США. Российскую сторону возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По словам спецпосланника США по Украине Кита Келлога, Вашингтон намерен провести в Эр-Рияде непрямые переговоры между «техническими группами» России и Украины.

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Красивых слов много, возможностей мало».