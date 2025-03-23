Песков допустил, что Путин и Трамп могли общаться больше двух раз

У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в последние месяцы могли быть и другие контакты, помимо объявленных официально. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у представителя Кремля, сколько было телефонных разговоров у президентов двух стран за последнее время. Журналист отметил, что из заявлений Дональда Трампа следует, что таких контактов было больше двух, о которых сообщали пресс-службы.

«Мы сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать»,— ответил пресс-секретарь. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

Первый телефонный разговор Владимира Путина прошел 12 февраля. Второй диалог состоялся 18 марта. По его итогам президент России принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Также господин Путин выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Украине.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что общался с Владимиром Путиным по телефону, при этом пресс-службы президентов о контактах не сообщали. Отвечая на вопрос о том, сколько раз он общался с российским лидером, господин Трамп сказал «я лучше промолчу».

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Красивых слов много, возможностей мало».