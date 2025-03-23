В Кремле назвали парадоксальной милитаризацию Евросоюза

Европа должна быть заинтересована в мире, оттого милитаризация континента выглядит парадоксально, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, вместо устранения первопричин конфликта европейские лидеры собираются разместить на Украине контингенты НАТО.

«Ситуация действительно складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире, но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя. Говорит о том, откуда найти €800 млрд на то, чтобы потратить. Не потратить эти деньги на здравоохранение, на развитие инфраструктуры, а они хотят это потратить на милитаризацию,— отметил господин Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

Дмитрий Песков напомнил слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украину необходимо вооружить «до зубов». Сейчас страны ЕС продвигают «оголтелую милитаристскую политику», по-другому это нельзя назвать, убежден представитель Кремля.

В среду, 19 марта, Европейская комиссия обнародовала Белую книгу по обороне Евросоюза. Среди пунктов выдвинуты повышение трат на оборону, совместная закупка оружия и предпочтение в отношении производителей ЕС взамен США. В документе также рассматривается вариант интеграции украинской оборонной промышленности в европейскую.

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