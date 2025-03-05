«Золотой век только начинается». Главное из обращения Трампа к Конгрессу США
Главное из речи Трампа: письмо Зеленского, катастрофа Байдена, флаг США на Марсе
В ночь на 5 марта президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с посланием «О положении страны». Он много говорил об экономике, урегулировании украинского конфликта и борьбе с политикой разнообразия. Не забыл президент и о Гренландии, Панаме и Марсе. Основные тезисы — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Win McNamee / Pool / Reuters
О конфликте на Украине
- Настало время положить конец этому безумию, этим убийствам. Надо положить конец этой бесконечной войне. Для этого нужно разговаривать с обеими сторонами;
- Получил письмо от Зеленского, в котором написано, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир»;
- Получили известие, что Украина готова подписать соглашение редкоземельных металлах;
- Получил сигналы, что и Россия готова на мирные переговоры. «Ну разве это не замечательно?»
О своих достижениях
- «Своим согражданам я говорю: Америка вернулась!»
- За 43 дня достигли большего, чем большинство администраций смогли достигнуть за 4 или за 8 лет. И это только начало;
- Я был спасен Господом, чтобы сделать Америку снова великой. Я в этом убежден.
Об экономике и пошлинах
- Политика Байдена привела к экономической катастрофе в США;
- Я создал Департамент эффективности госуправления (DOGE). Мы обнаружили сотни миллиардов долларов мошенничества;
- Если вы производите свою продукцию не в Америке, то при Трампе вы будете платить пошлины;
- Мы увеличим тарифы на импортные товары. Китай, Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам США, которые должны вступить в силу 2 апреля;
- США должны резко нарастить производство редкоземельных металлов.
О политике разнообразия и инклюзивности
- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
- Подписал указ, лишающий финансирования все учреждения, которые занимаются изменением пола у детей;
- Хочу, чтобы Конгресс принял закон, который раз и навсегда запрещает и криминализирует операции по изменению пола у детей;
- В январе армия США провела свой «лучший» месяц по набору рекрутов за последние 15 лет.
О ближайших планах
- Я подписал указ, требующий обязательной смертной казни для любого, кто убьет полицейского, и прошу Конгресс принять эту политику в качестве постоянного закона;
- Конгресс должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО «Золотой купол», она будет полностью произведена в США;
- Поддерживаю право Гренландии решать, каким должно быть ее будущее и приветствую если она решит присоединиться к Соединенным Штатам. «Надеюсь, что так или иначе мы добьемся своего»;
- США начали возвращать контроль над Панамским каналом, американская компания заключила соглашение о покупке портов канала.
О будущем США
- США водрузят американский флаг на Марсе «и далеко за его пределами»;
- «Золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел».