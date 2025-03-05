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«Золотой век только начинается». Главное из обращения Трампа к Конгрессу США

Главное из речи Трампа: письмо Зеленского, катастрофа Байдена, флаг США на Марсе

В ночь на 5 марта президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с посланием «О положении страны». Он много говорил об экономике, урегулировании украинского конфликта и борьбе с политикой разнообразия. Не забыл президент и о Гренландии, Панаме и Марсе. Основные тезисы — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

О конфликте на Украине

  • Настало время положить конец этому безумию, этим убийствам. Надо положить конец этой бесконечной войне. Для этого нужно разговаривать с обеими сторонами;
  • Получил письмо от Зеленского, в котором написано, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир»;
  • Получили известие, что Украина готова подписать соглашение редкоземельных металлах;
  • Получил сигналы, что и Россия готова на мирные переговоры. «Ну разве это не замечательно?»

О своих достижениях

  • «Своим согражданам я говорю: Америка вернулась!»
  • За 43 дня достигли большего, чем большинство администраций смогли достигнуть за 4 или за 8 лет. И это только начало;
  • Я был спасен Господом, чтобы сделать Америку снова великой. Я в этом убежден.

Об экономике и пошлинах

  • Политика Байдена привела к экономической катастрофе в США;
  • Я создал Департамент эффективности госуправления (DOGE). Мы обнаружили сотни миллиардов долларов мошенничества;
  • Если вы производите свою продукцию не в Америке, то при Трампе вы будете платить пошлины;
  • Мы увеличим тарифы на импортные товары. Китай, Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам США, которые должны вступить в силу 2 апреля;
  • США должны резко нарастить производство редкоземельных металлов.

О политике разнообразия и инклюзивности

  • Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
  • Подписал указ, лишающий финансирования все учреждения, которые занимаются изменением пола у детей;
  • Хочу, чтобы Конгресс принял закон, который раз и навсегда запрещает и криминализирует операции по изменению пола у детей;
  • В январе армия США провела свой «лучший» месяц по набору рекрутов за последние 15 лет.

О ближайших планах

  • Я подписал указ, требующий обязательной смертной казни для любого, кто убьет полицейского, и прошу Конгресс принять эту политику в качестве постоянного закона;
  • Конгресс должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО «Золотой купол», она будет полностью произведена в США;
  • Поддерживаю право Гренландии решать, каким должно быть ее будущее и приветствую если она решит присоединиться к Соединенным Штатам. «Надеюсь, что так или иначе мы добьемся своего»;
  • США начали возвращать контроль над Панамским каналом, американская компания заключила соглашение о покупке портов канала.

О будущем США

  • США водрузят американский флаг на Марсе «и далеко за его пределами»;
  • «Золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел».

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