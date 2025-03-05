«Золотой век только начинается». Главное из обращения Трампа к Конгрессу США

В ночь на 5 марта президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с посланием «О положении страны». Он много говорил об экономике, урегулировании украинского конфликта и борьбе с политикой разнообразия. Не забыл президент и о Гренландии, Панаме и Марсе. Основные тезисы — в подборке «Ъ».

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Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

О конфликте на Украине

Настало время положить конец этому безумию, этим убийствам. Надо положить конец этой бесконечной войне. Для этого нужно разговаривать с обеими сторонами;

Получил письмо от Зеленского, в котором написано, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир»;

Получили известие, что Украина готова подписать соглашение редкоземельных металлах;

Получил сигналы, что и Россия готова на мирные переговоры. «Ну разве это не замечательно?»

О своих достижениях

«Своим согражданам я говорю: Америка вернулась!»

За 43 дня достигли большего, чем большинство администраций смогли достигнуть за 4 или за 8 лет. И это только начало;

Я был спасен Господом, чтобы сделать Америку снова великой. Я в этом убежден.

Об экономике и пошлинах

Политика Байдена привела к экономической катастрофе в США;

Я создал Департамент эффективности госуправления (DOGE). Мы обнаружили сотни миллиардов долларов мошенничества;

Если вы производите свою продукцию не в Америке, то при Трампе вы будете платить пошлины;

Мы увеличим тарифы на импортные товары. Китай, Индия и ЕС должны быть готовы к ответным пошлинам США, которые должны вступить в силу 2 апреля;

США должны резко нарастить производство редкоземельных металлов.

О политике разнообразия и инклюзивности

Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;

Подписал указ, лишающий финансирования все учреждения, которые занимаются изменением пола у детей;

Хочу, чтобы Конгресс принял закон, который раз и навсегда запрещает и криминализирует операции по изменению пола у детей;

В январе армия США провела свой «лучший» месяц по набору рекрутов за последние 15 лет.

О ближайших планах

Я подписал указ, требующий обязательной смертной казни для любого, кто убьет полицейского, и прошу Конгресс принять эту политику в качестве постоянного закона;

Конгресс должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО «Золотой купол», она будет полностью произведена в США;

Поддерживаю право Гренландии решать, каким должно быть ее будущее и приветствую если она решит присоединиться к Соединенным Штатам. «Надеюсь, что так или иначе мы добьемся своего»;

США начали возвращать контроль над Панамским каналом, американская компания заключила соглашение о покупке портов канала.

О будущем США