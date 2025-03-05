Трамп завершил речь в Конгрессе обещанием «золотого века» для США

Президент США Дональд Трамп завершил полуторачасовое выступление перед Конгрессом заявлением о начале «золотого века» для Штатов. По его словам, США станут «самым безопасным, богатым и процветающим обществом в мире».

«Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел»,— сказал господин Трамп. Он пообещал, что США будут осваивать новые рубежи науки, «вести человечество в космос и водрузят американский флаг на Марсе и далеко за его пределами».

Дональд Трамп подчеркнул, что намерен «бороться за Америку, в которую верят американские граждане, и за страну, которую они заслуживают». «Благослови вас Господь, и да благословит Бог Америку»,— такими словами он завершил свою речь.

В ходе выступления глава Белого дома также заявил, что получил от Украины и России сигналы о готовности к началу мирных переговоров. В том числе он анонсировал «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов, которое США примут в ближайшие дни.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».