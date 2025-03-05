Трамп рассказал, какие траты из бюджета урезал департамент Маска

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что для борьбы с инфляцией администрация США прекратит «огромные траты денег налогоплательщиков». Именно для этих целей, по его словам, был создан Департамент эффективности госуправления (DOGE) под руководством Илона Маска. Господин Трамп рассказал, что DOGE уже удалось выявить «ужасающие траты» по ряду направлений. К примеру, предыдущая администрация США якобы выделила $32 млн на «финансирование пропаганды левых взглядов» в Молдавии.

В числе других выявленных департаментом трат президент США назвал:

$8 млн — на создание «трансгендерных мышей»;

$10 млн — на мужские обрезания в Мозамбике;

$20 млн — на арабскую «Улицу Сезам» на Ближнем Востоке;

$1,9 млрд — на программу по декарбонизации;

$3,5 млн — за консультационные услуги по мониторингу рыб;

$1,5 млн — за «доверие избирателей» в Либерии;

$59 млн — на «нелегальные комнаты в отелях» в Нью-Йорке для мигрантов.

Дональд Трамп в конце января учредил DOGE. В феврале Илон Маск предложил американским госслужащим отправить отчет о проделанной работе, пригрозив за невыполнение указа увольнением. The New York Times сообщала, что руководство нескольких ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдеп, приказало не отвечать на требование DOGE. По данным Reuters, за первый месяц сокращения госрасходов они увеличились на 13%.

О работе департамента — в материале «Ъ» «Илон Маск взялся за "мертвые души"».