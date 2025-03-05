Трамп пообещал, что США водрузят американский флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что Штаты станут лидерами в освоении космоса. Он заверил, что в будущем США установят свой флаг на Марсе.

«Мы будем покорять безграничные горизонты науки и приведем человечество в космос и водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами»,— пообещал господин Трамп.

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск в сентябре 2024 года говорил о планах через два года отправить космический корабль Starship на Марс для проверки безопасности посадки на планете. По его словам, в случае удачных испытаний первые пилотируемые полеты на Марс начнутся через четыре года. В «Роскосмосе» считают возможным полеты на Марс в ближайшие 50 лет.

О планах колонизации Красной планеты — в материале «Ъ» «Марс будет свободным».