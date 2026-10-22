Россия и Украина снова обменялись телами погибших военных
Мир
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 252 тела и получила взамен 25. Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА, позднее факт обмена подтвердил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Предыдущий обмен состоялся 17 сентября: Украине тогда передали 252 тела, России — 23. Всего с начала 2026 года стороны провели девять таких обменов: Россия передала Украине 5316 тел, получив взамен 291. Соотношение составляет 18,3 к 1.
В 2022–2024 годах количество выдаваемых сторонами тел было примерно сопоставимым, однако с 2025 года обмены стали значительно более масштабными и асимметричными. В феврале 2026-го сообщалось, что с начала 2025 года Украина получила от России 16 483 тела погибших военнослужащих, а российская сторона — 464. При этом в 2026 году цифры со стороны России последовательно уменьшались: от 1000 выданных Украине тел в начале года до 252 в сентябре и октябре (см. график).
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 3