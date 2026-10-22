Россия и Украина снова обменялись телами погибших военных

В 2022–2024 годах количество выдаваемых сторонами тел было примерно сопоставимым, однако с 2025 года обмены стали значительно более масштабными и асимметричными. В феврале 2026-го сообщалось, что с начала 2025 года Украина получила от России 16 483 тела погибших военнослужащих, а российская сторона — 464. При этом в 2026 году цифры со стороны России последовательно уменьшались: от 1000 выданных Украине тел в начале года до 252 в сентябре и октябре (см. график).